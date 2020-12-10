MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

MetroPOLL araştırma son seçim anketini kamuoyu ile paylaştı. Geçtiğimiz ay yüzde 22,3 olan kararsız seçmen oranı bu ay yüzde 26,8'e çıktı. Ankette sadece iki parti barajı geçerken kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 30,2, CHP yüzde 16,4 oy aldı.

MetroPOLL Araştırma, Kasım ayına ilişkin seçim anketini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Her ay "Türkiye'nin Nabzı" araştırması yapan MetroPOLL, Kasım ayında da vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

KARARSIZLARIN ORANI HER GEÇEN AY ARTIYOR

Çıkan sonuçlarda en göze çarpan ise kararsız seçmenler oldu. Kararsız olduğunu ve protesto oyu vereceğini beyan eden seçmenler ile ankete cevap vermeyenlerin oranı yüzde 26,8 olarak çıktı. Bu oran bir önceki ay yüzde 22,3'tü.

AK PARTİ'NİN OYU ARTTI, CHP'NİN OYU DÜŞTÜ

Bir önceki aya göre AK Parti, oyunu 1,7 puan artırarak yüzde 30,2'ye yükselirken, CHP 0,8 puan kaybederek 16,4'e düştü. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8,2, HDP'nin oy oranı yüzde 7,6, MHP'nin oy oranı yüzde 6,7 olarak belirlendi.

YENİ PARTİLERİN TOPLAMI YÜZDE 2,2'DE KALDI

Yeni kurulan partilerden Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi yüzde 1,6, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi ise yüzde 0,6 oranlarında kaldı.