Metropoll'ün anketine göre Kürt seçmenin %29'ü AK Parti'ye, %32'si HDP'ye oy veriyor

Metropoll, yaptığı yeni ankette seçmenlerin siyasi kimliklerine ve etnik kökenlerine göre hangi partilere oy verdiğini araştırdı. Araştırmaya göre Kürt seçmenlerin yüzde 29,3'ü AK Parti'ye, yüzde 3,7'si CHP'ye, yüzde 32'si HDP'ye oy veriyor.

Türkiye'deki etnik ve ideolojik grupların siyasi partilere dağılımının incelendiği anket yayınlandı. Metropoll'ün 'Türkiye'nin Nabzı Kasım 2020' başlıklı anketinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. Ankette katılımcılar; siyasi kimliklerini, kökenlerini ve bunlara göre hangi partilere oy verdiğini açıkladı.

Ankete göre Kürt seçmenlerin yüzde 29,3'ü AK Parti'ye, yüzde 3,7'si CHP'ye, yüzde 32'si HDP'ye oy veriyor. Öte yandan katılımcıların yüzde 49,5'i kendisini dindar, muhafazakar ve milliyetçi olarak tanımladı. Vatandaşların yüzde 24,9'u ise kendisini Atatürkçü/Kemalist olarak tanımladı.





Katılımcıların geri kalanı ise kendini şu siyasi kimliklerle tanımlıyor:

Seküler/Laik:%2,4 Liberal Demokrat: %2,6 Sosyal demokrat: %7,2 Sosyalist/Komünist: %4,3 Cevap yok: %9

ETNİK KÖKENLERİNE GÖRE

Ankette, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna Kürtlerin yüzde 29,3'ü AKP derken, yüzde 32'si de HDP dedi.

Ankete göre etnik kökenlerin parti seçimleri şu yönde oldu:

Türklerin yüzde 29,7'si AKP, yüzde 19,2'si CHP, yüzde 10,6'sı İYİ Parti, yüzde 1,3'ü HDP, yüzde 8,2'si MHP diyor. Türk katılımcıların yüzde 12,9'u kararsız iken geri kalanı diğer partilere oy vermeyi düşünüyor.

KÜRT SEÇMEN SANDIĞA SOĞUK BAKIYOR

Ankete göre, Kürt seçmenlerin büyük çoğunluğu kararsız ve protesto oy kullanmayı düşünüyor. Oy kullanmayı düşünenler ise daha çok AKP ve HDP'ye oy veriyor.

Buna göre Kürtlerin yüzde 29,3'ü AKP, yüzde 3,7'si CHP, yüzde 0,3'ü İYİ Parti, yüzde 32'si HDP, yüzde 5'i DEVA Partisi diyor. Kürt seçmenin yüzde 24,1'lik oranı kararsız, yüzde 5'i ise soruları cevapsız bıraktı. Protesto oy kullanacağım diyen Kürt seçmenin oranı ise yüzde 6,7.

ARAP KÖKENLİ SEÇMENLERİN BÜYÜK KISMI AK PARTİ DEDİ

Arapların yüzde 39'u AKP, yüzde 17,1'iCHP, yüzde 2,4'ü İYİ Parti, yüzde 7,3'ü HDP, yüzde 19,5'iMHP'ye oy vermeyi düşünüyor.

BALKAN GÖÇMENLERİ PROTESTO EDİYOR

Balkan göçmeni seçmenin ise büyük bir oranı protesto oy kullanmayı düşünüyor. Buna göre Balkan göçmenlerinin yüzde 15,8'i AKP, yüzde 26,3'ü CHP, yüzde 10,5'i İYİ Parti, yüzde 5,3'ü HDP, yüzde 5,3'ü Saadet Partisi derken yüzde 36,8'lik bir oran ise protesto oy kullanmayı düşünüyor.

KAFKAS GÖÇMENLERİNİN ÇOĞUNLUĞU MHP'Yİ DESTEKLİYOR

Kafkas göçmenleri daha çok AKP, MHP ve Saadet Partisi'ne oy vermeyi düşünüyor. Buna göre Kafkas göçmenlerinden AKP yüzde 22,2, MHP yüzde 33,3, Saadet Partisi de yüzde 22,2 oy alıyor.

SİYASİ KİMLİKLERİNE GÖRE

Metropoll anketinde siyasi kimliklerin 24 Haziran 2018'de hangi partilere oy verdiğini de inceledi.

AKP oylarının büyük bir bölümünü şu kesimlerden alıyor:

%25,2 dindar

%21,2 muhafazakar

%26,7 milliyetçi/ulusalcı

CHP oylarının büyük bir bölümünü şu kesimlerden alıyor:

%8,1 illiyetçi/ulusalcı

%57 Atatürkçü/Kemalist

%10,9 sosyal demokrat

%5,9 sosyalist/komünist





HDP oylarının büyük bir bölümünü şu kesimlerden alıyor:

%15,4 dindar

%15,4 muhafazakar

%22,2 sosyal demokrat

%24,1 sosyalist/komünist

İYİ Parti oylarının büyük bir bölümünü şu kesimlerden alıyor:

%7,8 dindar

%31,9 milliyetçi/ulusalcı

%38,3 Atatürkçü/Kemalist

%14,9 sosyal demokrat

MHP oylarının büyük bir bölümünü şu kesimlerden alıyor:

%10,9 dindar

%16 muhafazakar

%47,4 milliyetçi/ulusalcı