Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9

Metropoll'ün 2020 yılının aralık ayına ilişkin "Türkiye'nin Nabzı" başlıklı araştırması tamamlandı. Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yarışması halinde Erdoğan yüzde 40.7 oy alırken, Yavaş'ın oyu ise yüzde 43.9.

2020 yılının son anketi Metropoll Araştırma'dan geldi. Aralık ayına ilişkin "Türkiye'nin Nabzı" başlıklı araştırmaya göre bu pazar günü seçim yapılsa halkın oy tercihleri şöyle şekillenecek:

AK Parti: Yüzde 30.6. CHP: Yüzde 20. İYİ Parti: Yüzde 8.9. HDP: Yüzde 8.7. MHP: Yüzde 6. DEVA: Yüzde 1.7. Gelecek: 1.3. Kararsızlar ve protestocuların oranı ise yüzde 21.3'e ulaşıyor. MHP'de ciddi bir oy kaybı var. 2018'de MHP'ye mühür vuran seçmenlerin yüzde 50'si bugün başka partilere oy vereceğini söylüyor.

SEÇİM OLSA ERDOĞAN'A "OY VERİRİM" DİYEN YÜZDE 43.3

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre ankete katılanların yüzde 57'si parlamenter sisteme geçişi isterken, yüzde 34.5'i bu sistemde kalınmasını savunuyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ankete katılanların yüzde 43.3'ü Erdoğan'a oy vereceğini, yüzde 50.7'si vermeyeceğini belirtiyor. Yüzde 45.6'sı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylarken, yüzde 48.1'i ise onaylamıyor.

Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın yarışması halinde Erdoğan yüzde 40.7 oy alırken, Yavaş'ın oyu yüzde 43.9'a çıkıyor.

Siyasilerin beğeni düzeyinde ilk dört sırada Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu var.