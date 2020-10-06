MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu

MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı son ankette vatandaşlara "Sizce ülke ekonomisini en iyi kim yönetir?" sorusu soruldu. Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 22 oy ile birinci olurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 6.5 ile ikinci oldu.

Anket şirketi MetroPOLL'un son yaptığı Türkiye'nin Nabzı Eylül 2020 araştırmasında halkın gündemindeki konular soruldu.

Açık uçlu olarak sorulan "Sizce ülke ekonomisini en iyi kim yönetir?" sorusunda yüzde 22 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci oldu.

ÜLKE EKONOMİSİNİ EN İYİ YÖNETECEK İKİNCİ İSİM MANSUR YAVAŞ

Erdoğan'dan sonra ülke ekonomisini en iyi yönetecek isim yüzde 6.5 ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş çıktı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a olan güven ise yüzde 5.7 olarak belirlendi. Anket katılımcılarının yüzde 46.2'si de "Fikrim yok" diye yanıt verdi.

EN ETKİLİ MUHALEFETİ KİM YAPIYOR?

Anket katılımcılarına muhalefetin performansı da soruldu. "Sizce mevcut iktidara karşı en etkili muhalefeti hangi muhalefet lideri yapıyor?" sorusunda, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26.7, Meral Akşener yüzde 21.8, Ahmet Davutoğlu yüzde 4.0, Ali Babacan yüzde 3.0 oy aldı.

YÜZDE 70 TARİKATLARIN KAMU YÖNETİMİNİ ETKİLEMEYE ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Ankette katılımcılara "Günümüzde tarikat ve cemaatler, kamu kurumlarında organize olup kamu yönetimini etkilemeye çalışıyor şeklindeki iddialara katılıyor musunuz?" sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 70'i "Günümüzde tarikat ve cemaatler, kamu kurumlarında organize olup kamu yönetimini etkilemeye çalışıyor" dedi.

Buna karşılık katılımcıların yüzde 21'i bu iddialara katılmadığını belirtti.

DIŞ POLİTİKA DA SORULDU

MetroPOLL'ün katılımcılara yönelik bir diğer sorusu da "Türkiye'nin Ortadoğu ve dünyadaki durumuna bakılırsa dış politikasını başarılı buluyor musunuz?" oldu.

Katılımcıların yüzde 48'i "Evet" yanıtını verirken, yüzde 45'i ise "başarılı bulmadığını" belirtti.