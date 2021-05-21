Muhalefetin anketçisi "Erdoğan'a karşı hangisi kazanır?" diye sordu, ipi İmamoğlu göğüsledi
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Muhalefetin anketçisi "Erdoğan'a karşı hangisi kazanır?" diye sordu, ipi İmamoğlu göğüsledi

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Metropoll Araştırma yaptığı son ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday kim?" sorusunu yöneltti. 28 ili kapsayan araştırmadan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olması muhtemel isimlerden en şanslı olanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu sonucu çıktı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken, muhalefete yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 16-21 Haziran tarihleri arasında 28 ilde örnekleme yöntemiyle yapılan araştırmaya bin 752 kişi katıldı. Bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya +/- 2.34 hata payı verildi.

ERDOĞAN'A KARŞI EN ŞANSLI ADAY KİM?

Araştırmaya katılanlara "Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday kim? Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı, Meral Akşener mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusu yöneltildi.

Anketin sonuçlarına göre;

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarıştığı takdirde Erdoğan oyların yüzde 38'ini, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 49.7'sini alıyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarıştığı takdirde Erdoğan oyların 37.5'ini, Yavaş ise 49.3'ünü alıyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti lideri Meral Akşener yarıştığı takdirde Erdoğan oyların yüzde 38.5, Akşener ise 42.2'sini alıyor gözüküyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarıştığı takdirde Erdoğan oyların 42.5'ini, Kılıçdaroğlu ise 39.7'sini alıyor.

Muhalefetin anketçisi 'Erdoğan'a karşı hangisi kazanır?' diye sordu, ipi İmamoğlu göğüsledi
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