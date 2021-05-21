Muhalefetin anketçisi "Erdoğan'a karşı hangisi kazanır?" diye sordu, ipi İmamoğlu göğüsledi

Metropoll Araştırma yaptığı son ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday kim?" sorusunu yöneltti. 28 ili kapsayan araştırmadan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olması muhtemel isimlerden en şanslı olanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu sonucu çıktı.