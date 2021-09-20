Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi - Haberler
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Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- (Özel) Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi Kağıthane polisi tarafından gözaltına alınan genç geceyi nezarette geçirdi İstanbul'da Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde hem kendi hem de yolcuların canını tehlikeye atıp Asya'ya geçerek kıta değiştiren...

- (Özel) Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi

Kağıthane polisi tarafından gözaltına alınan genç geceyi nezarette geçirdi

İSTANBUL - İstanbul'da Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde hem kendi hem de yolcuların canını tehlikeye atıp Asya'ya geçerek kıta değiştiren genç, Kağıthane Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Youtuber gencin geceyi nezarette geçirdiği öğrenildi.

İstanbul Merter'de metrobüsün üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Ö., o anları kayda alarak sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanıp 12 durak gitmişti. Adrenalin tutkunu genç geçtiğimiz ay ise Galata Köprüsü'nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlamıştı. Adrenalin tutkunu en son ise Okmeydanı Hastane durağına gelip, metrobüsün üzerine atlayarak Asya kıtasındaki ilk durakta inmişti.

Geceyi nezarette geçirdi

Yaptığı tehlikeli davranışlarının ardından Yunus Emre Ö. Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalanmıştı. Adrenalin tutkunu genç, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem yapılmak üzere Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilmişti. Burada ifadesi alınarak işlemleri yapıldıktan sonra savcılığın talimatı üzerine emniyette tutulan Ö. geceyi nezarette geçirdi. Genç sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi

Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi

Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi

Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi - Haberler
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