Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nden yapılıyor
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Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nden yapılıyor

08.11.2020 09:14 | Son Güncelleme: 08.11.2020 09:26
Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nden yapılıyor

42'NCİ İSTANBUL Maratonu nedeniyle, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasındaki metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılmaya başladı.

42'NCİ İSTANBUL Maratonu nedeniyle, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasındaki metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılmaya başladı. 

Maraton nedeniyle sabah erken saatlerde araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 08.00'dan itibaren metrobüs seferleri de durduruldu. Zincirlikuyu-Beylikdüzü arasındaki seferler normal şekilde yapılırken, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasındaki seferler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılmaya başladı. Metrobüs araçları 08.00-15.00 saatleri arasında araçları Anadolu Yakası'nda, Söğütlüçeşme'den çıkarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönelecek. Uzunçayır. Göztepe Köprüsü, Uzunçayır ve Kavacık'ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Araçlar Avrupa Yakası'ndan ise Zincirlikuyu'dan hareket ederek yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Söğütlüçeşme'ye gidecek. 


Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nden yapılıyor
Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nden yapılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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