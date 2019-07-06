Metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu
KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı.
KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle yaklaşık 15 dakika Avcılar istikametinde sefer yapılamadı. Bu sırada uzun metrobüs ve yolcu kuyrukları oluştu. Ardından yol yardım aracının gelmesiyle bozuk metrobüs yoldan çekildi. Aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk sona erdi.
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Kaynak: DHA
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