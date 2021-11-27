Metro İstanbul Genel Müdürü'nden X-Ray açıklaması: Havaalanlarının güvenlik önlemleriyle karıştırıyorlar

METRODAKİ bıçaklı saldırı girişiminin ardından tartışma konusu olan güvenlik önlemleriyle ilgili Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy açıklamalarda bulundu. Soy, "Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil. Algıda bir karışıklıktan, insanlar orada metal dedektörlerini gördükleri için havaalanları ve uçak standartlarıyla karıştırıyorlar. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde hiçbir kentinde girişte güvenlik kontrolü yapılmaz" dedi.

TÜYAP'ta düzenlenen Eurasia Rail Fuarı'nda açılan stantta Metro İstanbul'un yeni geliştirdiği teknolojiler tanıtıldı. Fuarda, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy'un moderatörlüğünü yaptığı 'Akıllı Toplu Taşıma Çözümleri' isimli panel düzenlendi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin, Tüm Raylı Sistem İşleticiler Birliği Başkanı Feyzullah Gündoğdu ve Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Üyelik Pazarlama ve Hizmetler Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz'ün de katıldığı panelde raylı sistemin geleceği konuşuldu. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy panel sonrası metrodaki bıçaklı saldırganla ilgili tartışmalara ilişkin DHA'nın sorularını yanıtladı.

"TOPLU TAŞIMALARDA EN YÜKSEK GÜVENLİK STANDARTINA SAHİBİZ"

"HAVAALANI STANDARTLARIYLA KARIŞTIRIYORLAR"

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