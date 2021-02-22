Metro film konusu nedir? Metro film oyuncuları kimdir? Metro film konusu ve oyuncu kadrosu!

Aksiyon, gerilim türünde döneminde en çok merak edilen Metro filmi yönetmenliğini Anton Megerdichev yaptı. Senaristliğini ise Viktoriya Evseeva ve Denis Kuryshev üstlendi. Metro film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Metro film konusu nedir? Metro film oyuncuları kimdir? Metro film konusu ve oyuncu kadrosu! İşte detaylar!

METRO KONUSU NEDİR?

Moskova'nın altından geçen metronun demir yollarında bir su sızıntısı olduğu fark edilir. Bu sızıntı, Moskova nehrinden gelmektedir ve çok yakında tüneller suyla dolacaktır. Yer altında, metro içinde esir kalan yolcuların mücadelesi ve diğer yandan tünellerin çökme tehlikesi nedeniyle yeryüzünde yaşanan korku dolu dakikalar başarılı bir biçimde izleyiciye aktarılıyor.

METRO OYUNCULARI VE KADROSU!

Metro filminin oyuncu kadrosunda, Sergey Puskepalis, Anatoliy Belyy, Svetlana Khodchenkova, Aleksey Bardukov, Kseniya Berezina, Stanislav Duzhnikov, Aleksandr Fisenko, Aleksey Gavrilov, Vyacheslav Ivanov, Andrey Kazakov, Svetlana Kolpakova ve Ivan Lapin yer alıyor.