- Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı

15.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:03

- Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı Şırnak'ta çetin geçen kış, yerini bahar aylarına bıraktı.

- Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı

ŞIRNAK - Şırnak'ta çetin geçen kış, yerini bahar aylarına bıraktı. Metrelerce karın biriktiği bölgelerde çiçek bahçeleri boy gösterirken, renk renk çiçekler kartpostallık görüntü oluşturdu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı yüksek rakımlı Yemişli köyünde, kış aylarında 3 metreye yakın karın yağdığı bölgede havalar ısınınca kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı. Renk renk çiçek açan kardelenler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yoldan geçen sürücüler çiçek bahçeleri içinde fotoğraf çekip anı yakalamaya çalıştı.

Yılmaz Gökçe isimli vatandaş, baharın gelişiyle beraber kendini çiçek bahçelerinde bulduklarını söyledi. Gökçe, "Biz aylarca kar altında kalıyoruz. Bu bölgelerde yaşamımızı sürdürüyoruz. Kimi yerlerde 5 metreyi bulan kar oluyor. Buradan geçerken baharın habercisi olan çiçekleri görünce fotoğraf çekip arkadaşlarıma gönderdim. Baharın habercisi olan kardelenler içinde fotoğraflar çektim" dedi.

- Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı
- Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı
- Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı
- Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Birol Güven Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Mesut Özil Hakan Kutlu Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:12:50. #1.15#
title