Metin Yener kimdir? Sayıştay yeni başkanı Metin Yener kaç yaşında, nereli? Metin Yener özgeçmiş!
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Metin Yener kimdir? Sayıştay yeni başkanı Metin Yener kaç yaşında, nereli? Metin Yener özgeçmiş!

Metin Yener kimdir? Sayıştay yeni başkanı Metin Yener kaç yaşında, nereli? Metin Yener özgeçmiş!
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TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimle Sayıştay Başkanlığına Metin Yener seçildi. Peki, Metin Yener kimdir? Metin Yener kaç yaşında, nereli? Metin Yener özgeçmiş!

TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimle Sayıştay Başkanlığına Metin Yener seçildi. Peki, Metin Yener kimdir? Metin Yener kaç yaşında, nereli? Metin Yener özgeçmiş!

METİN YENER KİMDİR?

1972 yılında Ankara'da dünyaya gelen Metin Yener, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. Yener, Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

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Metin Yener kimdir? Sayıştay yeni başkanı Metin Yener kaç yaşında, nereli? Metin Yener özgeçmiş! - Haberler
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