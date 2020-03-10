Metin Serezli kimdir? Metin Serezli ölüm yıl dönümü ne zaman? Metin Serezli hayatı ve biyografisi!

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METİN SEREZLİ KİMDİR?

Metin Serezli doğum tarihi: 12 Ocak 1934, İstanbul

Metin Serezli ölüm tarihi ve yeri: 10 Mart 2013, İstanbul

Metin Serezli defnedildiği yer: Zincirlikuyu Mezarlığı, İstanbul

Metin Serezli eş: Nevra Serezli (e. 1968–2013), Nisa Serezli (e. 1957–1964)

Metin Serezli İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi Bölümlerinde okudu. 1954'te İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak oyunculuğa atıldı. 1971'de Çevre Tiyatrosu adı ile kendi tiyatrosunu kurdu. Usta oyunculuğunun yanı sıra, yönetmenlik de yapmıştır. İlk evliliğini Nisa Serezli ile yapan Metin Serezli'nin ikinci eşi Nevra Serezli'den Murat ve Selim adlarında iki oğlu ve iki torunu vardır.

10 Mart 2013 tarihinde uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Zincirlikuyu'da defnedilmiştir.

METİN SEREZLİ ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

• Bu Da Benim Ailem : Sandberg+Firner - Tiyatrokare - 2009

• Kim O : Ray Cooney\Gene Stone - Tiyatrokare - 2008

• Tepe Taklak : Olivier Lejeune - Tiyatro İstanbul - 2005

• Kaçamak : Gerard Lauzier - Tiyatro İstanbul - 2004

• Pembe Pırlantalar : Michael Pertwee - Tiyatro İstanbul - 2002

• Çılgın Hafta Sonu : Marc Camoletti - Tiyatro İstanbul - 2001

• Sylvia : A.R.Gurney - Tiyatro İstanbul - 2000

• Aşk (oyun)

• Bu Filmi Görmüştüm : Bricaire et Lasaygues - Dormen Tiyatrosu - 1996

• Komik Para : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1995

• Muhteşem İkili : Dormen Tiyatrosu - 1994

• Beşten Yediye : Dormen Tiyatrosu - 1993

• Çılgın Sonbahar : Pierrette Bruno - 1991

• Kaç Baba Kaç : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1988

• İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985

• Hayvanat Bahçesi : Edward Albee

• Paramparça : Turgut Özakman - Dormen Tiyatrosu - 1966

• Puntila Ağa ile Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dormen Tiyatrosu - 1965

• Almanya'dan Bir Yar Gelir : Dormen Tiyatrosu - 1964

• Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962

• Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962

• Sokak Kızı İrma : Alexandre Breffort\Marguerite Monnot - Dormen Tiyatrosu - 1961

• Müfettiş : Nikolay Gogol - Dormen Tiyatrosu - 1959

• Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958

• Çikolata Asker : Dormen Tiyatrosu - 1957

• Beş Parmak : Peter Shaffer - Dormen Tiyatrosu

• Papaz Kaçtı : Phillip King - Dormen Tiyatrosu - 1957

METİN SEREZLİ FİLMOGRAFİ

• Sihirli Annem 2011

• Ay Işığı 2008

• Sihirli Annem 2003

• Son 2001

• Yüzleşme 1996

• Palavra Aşklar 1995

• Darbe 1990

• Necip Fazıl Kısakürek 1988

• Kavanozdaki Adam 1987

• Bugünün Saraylısı 1985

• Nefret 1984

• Metres 1983

• Gecelerin Kadını 1983

• Sarışın Tehlike 1980

• Zübük Yaşar 1980

• Talihli Amele 1980

• Özgürlüğün Bedeli 1977

• Ceza 1974

• Beddua/ Günahsız Kadın 1973

• Sisli Hatıralar Atıf 1972

• Gümüş Gerdanlık Kemal 1972

• Kopuk 1972

• Falcı Kenan 1972

• Unutulan Kadın 1971

• Senede Bir Gün 1971

• Son Hıçkırık 1971

• Bütün Anneler Melektir 1971

• Melek mi Şeytan mı?/ Asrın Kadını 1971

• On Küçük Şeytan 1971

• Aşk Uğruna 1971

• Hayat Sevince Güzel 1971

• Sürgünden Geliyorum 1971

• Ömrümce Unutamadım- Ömrümce Aradım 1971

• Ayşecik Ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 1971

• Ayşecik Sana Tapıyorum 1970

• Yavrum Ali 1970

• Seven Ne Yapmaz 1970

• Şoför Nebahat 1970

• Dağlar Kızı Reyhan 1969

• Yaralı Kalp 1969

• Ayşecik'le Ömercik 1969

• Kuduz Recep 1967

• Damgalı Kadın 1966

• Bozuk Düzen 1965

• Güzel Bir Gün İçin 1965

• Sensiz Yıllar 1960

• Ayşe'nin Çilesi 1958

• Son Saadet 1958