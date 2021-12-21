Metin Şentürk, Ordu'da engelliler için konser verdi - Haberler
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Metin Şentürk, Ordu'da engelliler için konser verdi

Metin Şentürk, Ordu'da engelliler için konser verdi
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Valiliğince yürütülen "Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün Projesi" kapsamında şarkıcı Metin Şentürk konser verdi.

ORDU (AA) - Ordu Valiliğince yürütülen "Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün Projesi" kapsamında şarkıcı Metin Şentürk konser verdi.

Vali Tuncay Sonel'in davetlisi olarak kente gelen Şentürk, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde engeli olan bireylere yönelik programda şarkılarını seslendirdi.

Vali Sonel, yeşili ve mavisiyle ayrı bir güzelliğe sahip Ordu'da bugün kişiliği, sesi ve adamlığıyla çok güzel bir sanatçı olan Şentürk'ü ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sonel, Ordu ailesi olarak değerli sanatçı Şentürk'e ve saz heyetine böylesine güzel ve mutlu bir ortam yarattıkları için çok teşekkür ederek, Şentürk'e çiçek verdi.

Metin Şentürk ise bu ihtişamlı ve anlamlı günde kendilerini Ordulularla bir araya getirdiği için Sonel'e teşekkürleri sunarak, "Bana gösterdiğiniz yakın ilgi, o büyük sevgi için ben de sizleri alkışlıyorum. Unutmayın hepimizin bir hikayesi var. Hepiniz hikayenizin kahramanı olmak için yaşayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.

Ordu'nun, kendisinde çok güzel hatıralar bıraktığını dile getiren Şentürk, "Sayın Valim, vali gibi vali değil, abi gibi vali. Çok değerlidir benim için. Kendisine sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diyerek, Vali Sonel'in sevdiği şarkıları da seslendirdi.

Etkinliğe, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ender Yanık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, engelli bireylere yönelik bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, engeli olan vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Metin Şentürk, Ordu'da engelliler için konser verdi

Metin Şentürk, Ordu'da engelliler için konser verdi

Metin Şentürk, Ordu'da engelliler için konser verdi

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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