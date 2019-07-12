Metin Şahin "SÜ" Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı oldu

2003 yılından günümüze Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığını sürdüren Prof. Dr. Metin Şahin bundan sonra Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine Dekanlığı görevini de yürütecek.Metin Şahin, hem spor hem de eğitimde önemli görevleri bir arada götürecek. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Dekanlıkdevir-teslim töreni, öğretim üyeleri ve görevlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Metin Şahin, törenle görevi Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Ataman'dan devraldı. Ataman, Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Metin Şahin, Ataman'a yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, "Sportif faaliyetlerimizi bundan sonra bilimsel alanda da Selçuk Üniversitesi bünyesinde sürdüreceğiz. Selçuk Üniversitesi, Türkiye'nin önemli markalarından birisidir. Bu markayı daha da parlatmak için elimizden geleni yapacağız. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin'e de bugüne kadar şahsıma verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Hep birlikte Selçuk Üniversitesi'ni bir adım daha ileriye götürmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler