- Metin Şahin: "Şampiyonanın amacı şehit ve gazilerimizi unutmamak"



ANTALYA - Türkiye Tekvando Federasyon Başkanı Metin Şahin, 15 Temmuz şehitleriyle birlikte şampiyona düzenlediklerini belirterek, "Şampiyonanın amacı 15 Temmuzun bir hafta öncesi şehitlerimiz ve gazilerimizi unutmamak için düzenlenmiştir" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Şampiyonasının' basın toplantısı Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Basın toplantısına 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Muhammet Oğuz Kılınç ile Yasin Naci Ağaroğlu'nun anne-babası ile darbe günü tankın önüne yatan Metin Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda altın madalya kazanan Nur Tatar, 53 kiloda Şampiyon olan Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Dünya ikincisi Hatice Kübra İlgün katıldı.

Şahin: "Ülkeler geçmişlerini unuttukları zaman geleceklerini düşünemezler"

13-14 yaş Yıldızlar kategorisinde bin 600 erkek, 800 kız sporcunun katıldığı şampiyonanın açılış seremonisinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda 53 kiloda Şampiyon olan Zeliha Ağrıs, uçağının olmasından dolayı fotoğraf çekiminin ardından ayrıldı. Bugün bir şampiyona yapmadıklarını dile getiren Türkiye Tekvando Federasyon Başkanı Metin Şahin, 15 Temmuz günü şehitlerin aileleriyle bir şampiyona düzenlediklerini söyledi. Şahin, "En büyük fedakarlığı yapmış insanlar aziz şehitlerimizin aileleriyle bir şampiyona yapıyoruz. Onları anmak için bir arada bulunuyoruz. Şampiyonanın amacı 15 Temmuzun bir hafta öncesi şehitlerimiz ve gazilerimizi unutmamak için düzenlenmiştir. Ülkeler geçmişlerini unuttukları zaman geleceklerini düşünemezler. Her şampiyonaya giderken onları yad edeceğiz. 600 yıldır bu vatanda şehit olanları anarak gidiyoruz. Bu zaten olması gerekendir. Yanımızda olan şehit yakınlarımıza teşekkür ediyoruz. O gün hain darbe kalkışması olsaydı ülkemiz kaos içinde olacaktı. O gün şehit olanlar yüreğimizde olacaklar" dedi.

Tatar: "O madalyayı alırken İstiklal Marşı'nı okutmak onur verici"

Kore'de şampiyonluğa ulaştığını ifade eden Dünya Tekvando Şampiyonu Nur Tatar, "Kore'de dünya şampiyonluğuna ulaştım ama burada başka duygular içerisindeyim. Şehit yakınlarının yanında ne diyeceğimiz bilemiyorum. O madalyayı alırken İstiklal Marşı'nı okutmak onur verici. Ben onlar gibi şehit olamadım ama canımı dişime takıp şampiyon oldum. Burada şehit aileleriyle olmak gerçekten onur verici. Vatan ve millet için her daim savaşacağız. Hem vatanın hem sizlerin yanında olacağız. Her zaman vatanımız için savaşacağım" diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise, şampiyonanın sorunsuz geçmesini ve burada inşallah dünya şampiyonlarımız gibi şampiyonlarımız çıkar ifadelerini kullandı.