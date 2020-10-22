Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli? Metin Özülkü eşi kim?
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Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli? Metin Özülkü eşi kim?

22.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:00
Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli? Metin Özülkü eşi kim?

Başarılı müzisyen Metin Özülkü'nün hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Metin Özülkü evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Ortaya koyduğu müzikle adından söz ettiren usta isim Metin Özülkü biyografisi haberimizde.

Metin Özülkü kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü müzisyen, eserleri ile dikkatleri çekiyor. Özülkü hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Metin Özülkü nereli? Metin Özülkü eşi kim? İşte, Metin Özülkü'nün ailesine dair ayrıntılar...

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Celalettin Metin Özülkü, 15 Temmuz 1962 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. 9 yaşında İstanbul Belediye Konservutuarında keman eğitimi almaya başladı. Marmara Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun oldu. Profesyonel müzik hayatına erken yaşlarda başlayan Metin Özülkü, 9 yaşında ''Ana Kucağı"adında 45'lik plak yaptı. Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı bestesi olan Metin Özülkü, Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Beste ve düzenlemelerini seslendiren sayısız ünlü isim bulunuyor.

Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli? Metin Özülkü eşi kim?

Metin Özülkü; Bir Beşiktaş Tranvayı, Unutulmuşmuydum, Seninle Olmak Varya, Boşu Boşuna, Eğlen Güzelim gibi eserlerle büyük beğeni topladı. 2005- 2010 yılları arasında F.B. TV'de ''Müzik Molası"adlı programı hazırlayıp sundu. Yine 2009 senesinde TRT Radyo1'de ''Hayatım Müzik '' adlı programı yaptı. 2010-2011 yayın döneminde eşi ile beraber KANAL A TV'de sabah kuşağı programı yaptılar.Şarkı Söylemek Lazım, Akademi Türkiye, Bir Şarkısın Sen, Korolar Çarpışıyor gibi özel kanallardaki şarkı yarışmalarında müzik direktörlüğü yaptı.

Metin Özülkü, 1988 yılında müzisyen Eda Özülkü ile dünyaevine girdi. 2004 yılında Baran ve Volkan adlarında ikiz çocukları oldu.

Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında, nereli? Metin Özülkü eşi kim?

Albümleri

Sahte Gülücük (1982)

Şarkılarla Abdülkadir (1983)

Al Yazmalım & Kar Çiçeğim (1990)

Aşkım İçin (1992)

Aşk Masalı (1997)

Böyle Aşk Olmaz (Eda Özülkü ile) (1999)

Hayat Başladı (2005)

Issız Ada (Eda Özülkü'yle) (2010)

Yer aldığı bazı albümler:

Gerçekler (Grup Çağrışım Olarak) (1985)

Görmedik Mi (Müzik Yolcuları Olarak) (1989)

2. albüm (Müzik Yolcuları Olarak) (1991)

İşte Biz (Marşandiz olarak) (1994)

Masalcılar - 1 (2004)

41 Kere Maşallah (2006)

O Şarkılar (2003)

Issız Ada (2010)

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