: Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı

16.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:59

Yargılandığı FETÖ davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, istinafta beraatine ve tahliyesine karar verilen eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararından ardından İyidil'le birlikteTFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ile gelini Aslı Özdemir de gözaltına alındı.

Tekrar tutuklama kararı çıkarılan İyidil'le ilgili Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, yakalama kararının infazı için hemen harekete geçti. Ancak İyidil, yapılan aramalara rağmen adresinde bulunamadı.

GÖZALTINA ALINAN BATUHAN VE ASLI ÖZDEMİR SERBEST BIRAKILDI

Polis, İyidil'in aile fertlerince saklandığı şüphesi üzerine İyidil'in avukatı Abdullah Kaya ile Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir'i gözaltına aldı. Bu iki isme İyidil'in nerede olduğu soruldu. Batuhan Özdemir, sabaha karşı Metin İyidil'in, eşi Aslı Özdemir ile birlikte Çankaya'da bir evde bulunduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine polis sabaha karşı 4.00 sularında o eve baskın yaptı ve İyidil ile birlikte Aslı Özdemir de gözaltına alındı. Zira Metin İyidil, Nihat Özdemir'in yakın zamanda vefat eden eşi Gülseren Özdemir'in ağabeyi aynı zamanda Batuhan Özdemir'in dayısı. Nihat Özdemir'in oğlu, gelini ve İyidil'in avukatı savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatına ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi heyetinin görev yerleri değiştirildi.

NE OLMUŞTU?

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmişti.

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi ise İyidil hakkındaki hükmü kaldırarak, İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti.

Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesince incelenmiş, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. İyidil, karar üzerine bu sabah Çankaya'daki evinde gözaltına alınmıştı.

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