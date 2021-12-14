Metin Hara kimdir? Metin Hara kaç yaşında, nereli? Metin Hara'nın sevgilisi kim?

Metin Hara kimdir? sorusunun yanıtı magazin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İnsan sağlığına olan "bütüncül" yaklaşımı, insanın hayal gücüne sığmayan yetenekleri, insan zihnine sığmayan engin bilgisi ve insan bedenine olan sonsuz güveni sayesinde aldığı "tıbben imkansız" sonuçlar ile kısa sürede tıp camiasında yankı uyandırmıştır. Peki, Metin Hara kimdir? Metin Hara kaç yaşında, nereli? Metin Hara mesleği nedir? Metin Hara hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

METİN HARA KİMDİR?

1982 doğumlu olan Metin Hara, üniversite eğitimini fizik tedavi ve rehabilitasyon üzerine okudu. Öğrencilik yıllarında reklam filmlerinde oynadı. Kendi geliştirdiği 'enerjiyle tedavi' yöntemleriyle yüzlerce konferans verdi. Metin Hara'nın mesleği kişisel gelişim uzmanı olarak biliniyor.

EĞİTİM HAYATI

İlkokulu 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim hayatını tamamladı.

EN İYİ GENÇ YETENEK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Metin Hara, 2007 yılında 'Dinle Neyden' isimli filmde başrolü oynadı. Bu rol Hara'ya 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülü kazandırdı.

KİTABI SATIŞ REKORLARI KIRDI



Metin Hara, 2014 yılında 'Aşkın İstilası' isimli kitap üçlemesinin birinci kitabı 'Yol'u yayımladı. Bu kitap ilk 3 ayda 100.000'in üzerine satıldı. 8 ay boyunca bestseller listesinde kalan kitap büyük yankı uyandırdı.2016 yılının Ekim ayında ise serinin ikinci kitabı 'Dem' yayımlandı.

HİLAL ALTINBİLEK VE METİN HARA AŞK MI YAŞIYOR?

Gossippasta'nın haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu, tatil yaptığı Bozcaada'da Adriana Lima'nın eski sevgilisi yazar Metin Hara'yla sarmaş dolaş görüntülendi. Ünlü oyuncu Altınbilek, sosyal medyada sürekli olarak Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetiliyordu. Öte yandan tatilini sürdüren Hilal Altınbilek, dün kırmızı bikinisiyle objektiflere yansımıştı.

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