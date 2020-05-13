Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir
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Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir

Meteoroloji; Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için sıcak hava uyarısında bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerini 9 ila 13 derece aşabileceği belirtilirken, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir
13.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:45

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceği bildirildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 9 İLA 13 DERECENİN ÜZERİNDE SEYREDEBİLİR

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu hafta sonu cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıkların hissedilir derecede artarak Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak il genelinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceğinin ve uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin de yer yer aşılabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Açıklamada, vatandaşların, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamalarının sağlıkları açısından önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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