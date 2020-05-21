Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için bu gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.