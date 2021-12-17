Meteorolojik Uyarı (17.12.2021) Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışı - Haberler
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Meteorolojik Uyarı (17.12.2021) Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışı

Meteorolojik Uyarı (17.12.2021) Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışı
Habermetre - Haberler | Toplum

METEOROLOJİK UYARI(Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

ANTALYA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI

( Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor! )

Başlama Zamanı: 18. 12. 2021 18: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 19. 12. 2021 21: 00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 18. 12. 2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra Antalya'nın 1100-1200 m. üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Antalya-Konya yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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