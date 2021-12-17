Meteorolojik Uyarı (17.12.2021) Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışı
METEOROLOJİK UYARI(Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!
ANTALYA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI
( Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor! )
Başlama Zamanı: 18. 12. 2021 18: 00 TSİ
Bitiş Zamanı: 19. 12. 2021 21: 00 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 18. 12. 2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra Antalya'nın 1100-1200 m. üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Antalya-Konya yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ
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Sizce, asgari ücret artışı alım gücünü arttıracak mı? #AsgariUcret | #Zam | #AlımGücü— Haberler (@Haberler) December 17, 2021
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