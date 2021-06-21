Meteorolojiden Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale için kuvvetli sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, salı günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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