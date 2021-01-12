Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbir olması istendi.

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, gece saatlerinde Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli güney rüzgarlarının etkisini artıracağı ve sabah saatlerine kadar zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi öngörülüyor.

4 İL İÇİN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Gece ilerleyen saatlerde Kütahya ve Uşak, sabah saatlerine doğru Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARDAN TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran