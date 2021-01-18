Meteoroloji ve AKOM'dan art arda kar yağışı uyarıları! Sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek
Meteoroloji'nin açıkladığı son bilgilere göre yeni haftada da soğuk hava etkili olacak ve ülke genelinde havanın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan AKOM'dan bu sabah itibarıyla İstanbul için yapılan yeni uyarıda kar yağışının kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başladığı aktarıldı.
Hava durumu 18 Ocak raporuna göre bugün; Marmara Bölgesi'nin doğusu, İç Anadolu Bölgesi'nin Kuzey Batısı ve Batı Karadeniz bölgelerinde bugün kar yağışı etkili olacak. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı gün içerisinde aralıklarla devam edecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda gün içerisinde sağanak yağış etkili olacak.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİN ALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
10 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Yağışların; bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SÜRÜCÜLER DİKKAT
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
AKOM'DAN UYARI
AKOM'dan bu sabah itibarıyla İstanbul için yeni bir uyarı daha geldi. Uyarıda, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır" denildi.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU:
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı
ANKARA °C, -3°C
İZMİR °C, 6°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
BAZI İLLERİMİZE AİT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
EDİRNE °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -5°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyıları kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -5°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, -1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
SİVAS °C, -9°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, -2°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 4°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
KÜTAHYA °C, -3°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı