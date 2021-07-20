Meteoroloji uzmanları teker teker konuştu! Marmara ve Ege'de perşembe günü şiddetli yağış bekleniyor
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Meteoroloji uzmanları teker teker konuştu! Marmara ve Ege'de perşembe günü şiddetli yağış bekleniyor

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Meteoroloji Uzmanları, Marmara ve Ege'de Perşembe günü beklenen şiddetli yağışlar ve soğuk hava hakkında açıklamada bulundu. Uzmanlar, hava sıcaklıklarının bir anda düşeceğini belirterek, şiddetli yağış beklendiğini kaydetti. Yağışların, ilk olarak İstanbul'da görüleceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de hava sıcaklıkları nedeniyle bunaltıcı günler yaşanırken, Cizre'den gelen hava sıcaklığı rekoru haberi, vatandaşların gözünü korkuttu. Ancak Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında düşüş olacağını açıkladı.

İLK OLARAK İSTANBUL'DA HİSSEDİLECEK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Romanya üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın ilk olarak İstanbul'da hissedileceğini söyledi.

"İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 10 derece birden düşerek 24-25 derece olacak" bilgisini veren Çalışkan, şöyle devam etti:

BODRUM'DA ÇARŞAMBA AKŞAMI

"Doğu Karadeniz'in dikkatli olması gerekiyor çünkü yağış o bölgede çok şiddetli olabilir. İzmir, Çeşme ve Bodrum'da serinleme çarşamba akşamı, Akdeniz'deyse perşembe günü olacak."

"BUGÜN VE YARIN SICAKLIKLAR DEVAM EDECEK"

TRT Haber'de konuşan Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit ise, bayram boyunca görülecek havayı değerlendirdi. Perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının azalacağını söyledi.

Macit, "Bugün ve yarın yüksek sıcaklıklar devam edecek. Ancak sıcaklıklar perşembe gününden itibaren mevsim normallerine inecek. Yağışlı hava yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerini etkilemeye başlayacak" dedi.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Abdullah Macit, "Yarın Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'in özellikle iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde, Rize, Trabzon'un doğusunda, Giresun'un iç kesimlerinde, Artvin'in kıyı kesimlerinde perşembe ve cuma öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

METEOROLOJİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de beklenen hava değişimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Müdürlük, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 10 -12 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediyor" ifadelerini kullandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji uzmanları teker teker konuştu! Marmara ve Ege'de perşembe günü şiddetli yağış bekleniyor
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