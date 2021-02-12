Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın
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Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın

12.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:21
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın

Pazartesi ve salı günü kar yağışının etkisini artırarak devam edeceğini belirten Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi-salı günü de bence koronavirüs karantinası yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Günlerdir yapılan uyarılar sonrasında Türkiye geneline soğuk hava dalgası hakim oldu. Özellikle İstanbul'da hava sıcaklıkları birden düştü, pazar gününden itibaren ise ciddi bir kar yağışı bekleniyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Kanada, Almanya ve Avrupa yağış modellemelerindeki verilerle kar kalınlığının 1 metreyi bulacağı yorumları yapılırken; Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yoğun yağışın kentte 1987 kışındaki manzaraya benzer bir tablo oluşturacağı da belirtiliyor. Meteoroloji'ye göre; İstanbul 6 gün boyunca kar yağışına teslim olacak. Aralıksız yağacak kar yağışı, şehri felç edecek.

EKİPLER HAZIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağış sonrası oluşabilecek olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla 1351 araç-iş makinesi ve 7031 personelle alarm durumuna geçti.

Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın
Prof. Dr. Orhan Şen

"KISITLAMA UZATILMALI"

Konuyla ilgili Millet gazetesine açıklamalarda bulunan Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar akşam saatlerinde yağacak karın pazartesi ve salı günü daha kuvvetli olacağını belirterek, şunları söyledi: "Çarşamba günü bizim üzerimizdeki sistemden kopuyor. Buna CUT-OFF diyoruz. Böyle olunca çarşambadan sonra sistemin beslenmesi duruyor. Yoğun kar yağışı İstanbul'un Ömerli, Darlık gibi yüksek yerlerinde daha fazla tutar. İstanbul'un içerisinde 5-10 santim olacaksa, bu yüksek yerlerde 1 metreyi bulabilir. O zaman bu kar yavaş yavaş eriyeceği için barajlara büyük etkisi olacaktır. Pazartesi-salı günü de bence koronavirüs karantinası yapılmalı."

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