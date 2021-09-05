Meteoroloji üzerine basarak uyardı! İstanbul dahil Karadeniz Bölgesi, şiddetli yağışın etkisine girecek
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Meteoroloji üzerine basarak uyardı! İstanbul dahil Karadeniz Bölgesi, şiddetli yağışın etkisine girecek

Meteoroloji üzerine basarak uyardı! İstanbul dahil Karadeniz Bölgesi, şiddetli yağışın etkisine girecek
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul da dahil olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yağış bekliyor. Müdürlük, sel ve su baskınlarına karşı özellikle uyarıda bulundu.

Sel felaketlerinden ve toprak kaymalarından çok çeken Türkiye, Meteoroloji'den gelecek habere dikkat kesildi. Meteoroloji Müdürlüğü de yağışlarla ilgili beklenen haberi verdi. Buna göre İstanbul da dahil olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olunması istendi.

KARADENİZ'İN BİRÇOK İLİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Müdürlük, yağış beklenen illeri de tek tek paylaştı. Sinop, Zonguldak, Rize ve Trabzon'da yağmurun etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji üzerine basarak uyardı! İstanbul dahil Karadeniz Bölgesi, şiddetli yağışın etkisine girecek

İŞTE METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN UYARI YAPILAN BÖLGELER VE İLLER:

TEKİRDAĞ 17°C, 26°C

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Pazar zamanla ve çok bulutlu bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 23°C

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 26°C

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 25°C

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Meteoroloji üzerine basarak uyardı! İstanbul dahil Karadeniz Bölgesi, şiddetli yağışın etkisine girecek - Haberler
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