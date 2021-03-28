Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat

Haberler.com - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bahar yüzünü gösterse de bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle perşembe günü yurt geneli için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji tarafından 29 Mart - 4 Nisan günleri için açıklanan hava raporuna göre, hava sıcaklıklarının yarın iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği, kuzeybatı kesimleri ile salı günü iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Pazartesi günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Kocaeli, Bursa'da sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de bulutlu bir hava Antalya'da ise güneşli bir hava etkili olacak. Kastamonu ve Bolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneş kendisini gösterecek.

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat

SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞMUR

Sağanak yağış salı günü de kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edecek. Bilecik'te karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'da sağanak İzmir ve Ankara'da bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat

SAĞANAK ETKİSİNİ DEVAM ETTİRECEK

Çarşamba günü sağanak yağış etkisini artırarak devam edecek. Yurdun kuzeyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat

PERŞEMBEYE DİKKAT

Perşembe günü ise yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisine giriyor. İzmir'de çarşamba günü etkili olacak sağanak yağış perşembe günü kenti terk edecek. İstanbul'da ise sağanak yağış perşembe gününe kadar devam edecek. Bayburt, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat

CUMA GÜNÜ BATI'DA GÜNEŞLİ GÜNLER

Cuma günü yurdu etkisi altına alan sağanak yağış cuma günü Batı'da yerini güneşli havaya bırakıyor. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ağrı, Kars ve Ardahan'da cuma günü kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat
Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Vladimir Putin Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Burcu Biricik Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 23:50:46. #1.14#
title