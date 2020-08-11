Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor
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Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor

Bugün Doğu Karadeniz'de Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar Trabzon, Rize ve Artvin'dekileri ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı uyardı.

11.08.2020 07:30 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu, Tokat, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimleri, Adana'nın iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm),Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm),Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı, toprak kayması, heyelan ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA, 34°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.

ERZURUM, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR, 37°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor
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