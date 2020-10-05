Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

05.10.2020 20:29 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:37

Meteoroloji, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da hava sıcaklıklarının 4 ila 7 derece artacağını belirtti. Vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirleri olmaları istendi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren 4 ila 7 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

ORMAN YANGINI RİSKİ ARTACAK

Açıklamada, "Bölgemizde yüksek sıcaklıklardan dolayı orman yangın riski de artacağından, kamp ve piknik ateşinin kontrol altına alınması ve söndürülmesi, izmaritlerin atılmaması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Esra Erol Seda Sayan Hazal Kaya Halil Sezai
Spor Samatta Tisserand Ali Palabıyık Ahmet Ağaoğlu Vincent Aboubakar
Daha Fazla Beşiktaş Futbolcu Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 20:37:34. #1.15#
title