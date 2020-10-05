Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da hava sıcaklıklarının 4 ila 7 derece artacağını belirtti. Vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirleri olmaları istendi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren 4 ila 7 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

ORMAN YANGINI RİSKİ ARTACAK

Açıklamada, "Bölgemizde yüksek sıcaklıklardan dolayı orman yangın riski de artacağından, kamp ve piknik ateşinin kontrol altına alınması ve söndürülmesi, izmaritlerin atılmaması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.