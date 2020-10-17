Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor

17.10.2020 08:41 | Son Güncelleme: 17.10.2020 08:49

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Ege ve gece saatlerinden sonra ise Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Yağış görülen illerde sıcaklıkların 1-3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YAĞIŞ ALAN YERLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 28, Parçalı bulutlu.

ADANA: 30, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

HATAY: 28, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ZONGULDAK: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 24, Az bulutlu.

RİZE: 25, Az bulutlu.

ERZURUM: 22, Az bulutlu ve açık.

KARS: 23, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 26, Az bulutlu ve açık.

VAN: 20, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 28, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 31, Az bulutlu ve açık.

Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor

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