Meteoroloji tek tek uyardı! 7 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
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Meteoroloji tek tek uyardı! 7 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak

06.12.2020 17:54 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Aralık 2020 hava durumu tahminlerini kamuoyu ile paylaştı. Son tahminlere göre Antalya, Adana, Muğla, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak, Kars ve Iğdır'da kar bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hava yarın parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç) ve Doğu Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Kars ve Iğdır çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

ANTALYA VE MUĞLA'DA KUVVETLİ OLACAK

Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

KASIM AYINDA YAĞIŞLAR AZALDI

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yağış raporuna göre, Kasım ayında yağışlar ülke genelinde normalin altında gerçekleşti.

Geçen ay ortalama 34,7 milimetre olarak kaydedilen yağışlarda, normale kıyasla yüzde 49 azalma olurken, geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 12 artış meydana geldi.

Türkiye'de uzun yıllar Kasım ayı yağış ortalaması 67,8 milimetre olarak kayıtlarda yer alıyor. Kasım 2019'da ise ortalama 30,9 milimetre yağış kaydedilmişti.

Meteoroloji tek tek uyardı! 7 ilde sağanak ve kar yapışı etkili olacak
İstanbul için 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji tek tek uyardı! 7 ilde sağanak ve kar yapışı etkili olacak
Ankara için 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji tek tek uyardı! 7 ilde sağanak ve kar yapışı etkili olacak
İzmir için 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji tek tek uyardı! 7 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
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