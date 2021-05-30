Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı! Yağışlar fena geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı! Yağışlar fena geliyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinde yağış beklendiğini açıkladı.

Türkiye'de yaz aylarının etkisini göstermesinin ardından yeniden yağış görülmesi, vatandaşları zor durumda bırakmıştı. Çoğu vatandaş, yasak nedeniyle hafta sonunu evde geçirirken, yasaktan muaf olan vatandaşlar ise yağmurdan kaçamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yarın beklenen hava durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Müdürlükten yapılan uyarıya göre, yarın ülke genelinde hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

YER YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinde ise yer yer yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

BU AKŞAM KARADENİZ'DE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Yağışların bu akşamdan itibaren Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde de mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı! Yağışlar fena geliyor
Meteoroloji uyardı! Hafta boyunca sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
Meteoroloji uyardı! Hafta boyunca sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Antony Blinken Mustafa Varank Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Murat Boz Demet Evgar Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Ergin Ataman Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı! Yağışlar fena geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 00:55:03. #1.14#

title