Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor
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Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor

12.03.2021 23:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:44

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Türkiye önümüzdeki hafta başından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasına giriyor. Pazartesi doğu bölgelerinde başlayacak kar yağışı salı ve çarşamba gününe kadar yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösterecek.

Mart ayı yer yer güneşli yer yer sağanak yağışlı devam ederken pazartesi gününden itibaren hafta ortasına kadar kar yağışının yurdun büyük bir bölümünde yeniden etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA GÜZEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporlarına göre; cumartesi günü yurdun büyük kesiminde güneş yüzünü gösterecek. Yağış beklenmiyor. Pazar günü ise; Ege ve Akdeniz Kıyılarına yağmur uğrayacak. İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya, Denizli ve Mersin'de yağış bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor

PAZARTESİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

Pazartesi günü yurt genelinde yağışlar tekrar etkisini gösterecek. Doğuda yağmur yerini kara bırakacak. Özellikle Ege Kıyılarında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Salı günü yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışının iç bölgelere ilerlemesi bekleniyor. Ankara, Eskişehir ve Bolu'da kar etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.

Çarşamba günü yurt genelinde yağışlar devam ediyor. Karadeniz, Ege, Marmara'da yağmur etkisini gösterirken yurdun iç kesimleri ve doğusunda kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek.

Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor
Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor
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