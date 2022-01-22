Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor - Haberler
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Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Meteoroloji'nin yaptığı gök gürültülü kar sağanağı açıklamasının ardından İstanbul için bir uyarı da Vali Ali Yerlikaya'dan geldi. Kuvvetli kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren başlayacağının altını çizen Yerlikaya, vatandaşları ulaşımda aksamalar, don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Meteoroloji'nin gün içinde yaptığı gök gürültülü kar sağanağı uyarısını yineledi.

Yerlikaya, paylaşımında "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı. Yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre kar yağışları, bu gece kentin kuzeyinden başlayarak etkisini artıracak. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olacak yağışlar ile birlikte güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor

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Emre İliksiz
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