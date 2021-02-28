Meteoroloji il il sıralayıp saat verdi! Sağanak yağmur uyarısı
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Meteoroloji il il sıralayıp saat verdi! Sağanak yağmur uyarısı

28.02.2021 08:14 | Son Güncelleme: 28.02.2021 08:25

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağışın İstanbul'da da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji il il sıraladı! Sağanak yağmur uyarısı

Yağışların, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji il il sıraladı! Sağanak yağmur uyarısı

BUZLANMA UYARISI

Gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji il il sıraladı! Sağanak yağmur uyarısı

ÇIĞ DÜŞME TEHLİKESİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI İSTENDİ

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Buna göre dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji il il sıraladı! Sağanak yağmur uyarısı

SICAKLIK DÜŞECEK

Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji il il sıralayıp saat verdi! Sağanak yağmur uyarısı
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