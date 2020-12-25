Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren hissedilir derecede artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; bugünden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede artıyor ve batı kesimleri dışında yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artamaya başlayacağını ve hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması beklendiğini duyurdu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, batı kesimleri dışında ülkemizde önemli bir yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, hafta sonu bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 13, İstanbul ve İzmir'de 17, Antalya ve Adana'da 19, Samsun'da 20, Trabzon'da 19, Erzurum'da 2, Diyarbakır'da 10 derece civarında olacağını bildirdi.

SOBA VE DOĞALGAZA DİKKAT

Meteoroloji, kuzey iç ve batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı