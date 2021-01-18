Meteoroloji'den zirai don uyarısı
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Meteoroloji'den zirai don uyarısı

18.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:25
Meteoroloji'den zirai don uyarısı

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu gece saatlerinde başlayacak olan zirai don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu gece saatlerinde başlayacak olan zirai don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden başlayarak, Perşembe sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgede orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiğini bildirdi.

Başta zirai faaliyetlerine devam eden üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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