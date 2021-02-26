Meteoroloji'den yurdun iç ve doğu kesimleri için kar yağışı uyarısı! Pazar ve pazartesi günlerine dikkat
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Meteoroloji'den yurdun iç ve doğu kesimleri için kar yağışı uyarısı! Pazar ve pazartesi günlerine dikkat

26.02.2021 08:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 08:47

Meteoroloji'nin verilerine yurt genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Öte yandan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre ise pazar ve pazartesi günleri yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KAR ÖRTÜSÜ BULUNAN KESİMLER İÇİN ÇIĞ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar ve pazartesi günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in belli kısımlarında yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'den yurdun iç ve doğu kesimleri için kar yağışı uyarısı! Pazar ve pazartesi günlerine dikkat
Meteoroloji'den yurdun iç ve doğu kesimleri için kar yağışı uyarısı! Pazar ve pazartesi günlerine dikkat
Meteoroloji'den yurdun iç ve doğu kesimleri için kar yağışı uyarısı! Pazar ve pazartesi günlerine dikkat
Meteoroloji'den yurdun iç ve doğu kesimleri için kar yağışı uyarısı! Pazar ve pazartesi günlerine dikkat
Meteoroloji'den yurdun iç ve doğu kesimleri için kar yağışı uyarısı! Pazar ve pazartesi günlerine dikkat
Meteoroloji'den yurdun iç ve doğu kesimleri için kar yağışı uyarısı! Pazar ve pazartesi günlerine dikkat
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