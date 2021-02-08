Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

08.02.2021 16:28 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:32
Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce bu akşamdan itibaren Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce bu akşamdan itibaren Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, sağanak yağışın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Metrekareye 21 ile 50 kilogram arası yağış düşmesinin beklendiği açıklandı.Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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