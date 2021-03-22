Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Yüksek kesimlerde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmurun başlamasının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı yapıldı. Buna göre; Marmara Bölgesi'nin doğusunda ve yüksek kesimlerinde, kar ve karla karışık kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava bölgeyi etkileyecek.

Bölgenin doğusunda yer alan Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Çarşamba ve perşembe bölge genelinde görülecek yağışların, Trakya'da Kırklareli, Edirne, Tekirdağ'da yer yer kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI 10 DERECEYE KADAR AZALACAK

Yağışlı havanın hafta sonu bölgede etkisini kaybedeceği, hava sıcaklıklarının yarından itibaren 4-10 derece azalacağı öngörülüyor.

Bölgede beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları ile kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul'da beklenen yağış öğleden sonra başladı. Taksim ve Eminönü'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşların da yağmura hazırlıksız yakalandığı dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından sağanak zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı. Taksim ve Eminönü'nde yağmura hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar ıslanmaktan koşarak kurtulmaya çalışırken, bazı vatandaşların da otobüs duraklarına sığındığı fotoğraf karelerine yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı