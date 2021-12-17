Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 47 il kar yağışının etkisi altına girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Ankara ve İstanbul'un dahil olduğu 47 ile uyarılar peş peşe geldi.

BUGÜN FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Buna göre; bugün Batı Karadeniz'in doğusunda (Kocaeli-Sinop arasında) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

12 İLE SAĞANAK UYARISI

Öte yandan bugün; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova da dahil 12 ilde ise sağanak yağış bekleniyor. Aralarında Ankara, Kırıkkale ve Bolu'nun bulunduğu 34 ilde ise kar yağışı bekleniyor.

47 İLE KAR UYARISI

Cuma günü başlayan kar yağışı cumartesi ve pazar günü de etkisini sürdürecek. Rapora göre, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 47 ilde kar yağışının etkili olacak. Ayrıca İstanbul'da salı günü de kar yağışı görülecek.

Kar yağışı beklenen diğer illerse şöyle;

Erzurum, Ardahan, Konya, Kocaeli, Yozgat, Bursa, Kastamonu, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Isparta, Tunceli, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Nevşehir, Muş, Aksaray, Karaman, Çorum, Amasya, Sivas, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Kırşehir, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Tokat, Şırnak, Hakkari, Van, Çankırı, Ağrı, Amasya, Iğdır,Niğde, Kayseri.

Servet Uzun Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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