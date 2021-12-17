Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul ve Ankara dahil 47 il kar yağışının etkisi altına girecek
Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; bugün gece saatlerinde başlayacak olan kar yağışı hafta sonu ve salı gününe kadar İstanbul ve Ankara dahil 47 ilde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Ankara ve İstanbul'un dahil olduğu 47 ile uyarılar peş peşe geldi.
Buna göre; bugün Batı Karadeniz'in doğusunda (Kocaeli-Sinop arasında) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan bugün; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova da dahil 12 ilde ise sağanak yağış bekleniyor. Aralarında Ankara, Kırıkkale ve Bolu'nun bulunduğu 34 ilde ise kar yağışı bekleniyor.
Cuma günü başlayan kar yağışı cumartesi ve pazar günü de etkisini sürdürecek. Rapora göre, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 47 ilde kar yağışının etkili olacak. Ayrıca İstanbul'da salı günü de kar yağışı görülecek.
Kar yağışı beklenen diğer illerse şöyle;
Erzurum, Ardahan, Konya, Kocaeli, Yozgat, Bursa, Kastamonu, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Isparta, Tunceli, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Nevşehir, Muş, Aksaray, Karaman, Çorum, Amasya, Sivas, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Kırşehir, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Tokat, Şırnak, Hakkari, Van, Çankırı, Ağrı, Amasya, Iğdır,Niğde, Kayseri.
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