Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Müdürlük, yarın sabah 11.00'dan itibaren başlayacak kuvvetli yağışların, aralıklı olarak akşam 22.00'a kadar süreceğini açıkladı.

Türkiye'de yaz aylarının gelmesine rağmen havalar bir türlü istenilen sıcaklığayükselmedi. Son derece serin ve yağışlı günler geride kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde de kuvvetli yağışların etkisini göstereceğini aktardı.

İSTANBUL VE TRAKYA İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarın da etkili olacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların sel ve su baskınları ile yıldırım düşmesi ve doluya karşı dikkatli olmaları istendi.

BAŞLAMA SAATİ 11.00

Yağışın başlama saatinin iseyarın 11.00 sıraları olduğu belirtildi. Müdürlük, yarın aralıklarla devam edecek yağışın akşam 22.00 itibarıyla da kentleri terk etmesinin beklendiğini kaydetti.