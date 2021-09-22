Meteoroloji'den çiftçilere kritik uyarı: Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta don bekleniyor - Haberler
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Meteoroloji'den çiftçilere kritik uyarı: Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta don bekleniyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 23 ile 26 Eylül tarihleri arasında Kayseri, Kırşehir, Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta zirai don beklendiğini belirterek çiftçilere dikkatli olunması uyarısında bulundu.

SİVAS (Haberler.com) - Kış aylarının gelmesiyle birlikte çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerin don tehlikesi de arttı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, olası bir geniş çaplı zararın engellemesi için çiftçilere uyarıda bulundu.

"KAYSERİ, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, SİVAS VE YOZGAT"

Oluşması muhtemel don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği bildirilen açıklamada; "23.09.2021 Perşembe gece saatlerinden başlayarak, 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar bölgemiz genelinde ( Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat) hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den çiftçilere kritik uyarı: Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta don bekleniyor
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Meteoroloji'den çiftçilere kritik uyarı: Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta don bekleniyor - Haberler
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