Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
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Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir geneli parçalı ve çok bulutlu geçecekken, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor. Öte yandan, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusu için ise çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ÜLKE GENELİNDE HAVA SICAKLIĞI SABİT

Hava sıcaklığının ülkemizin güney batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa) eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON YAŞANABİLİR

Tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İşte bazı şehirlerimizdeki hava durumları:

  • Çanakkale- 16°C Az bulutlu
  • İstanbul - 11°C Parçalı ve az bulutlu
  • Afyonkarahisar °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu
  • İzmir 16°C Az bulutlu
  • Manisa 15°C Parçalı ve az bulutlu
  • Adana 17°C Parçalı ve çok bulutlu
  • Antalya 18°C Parçalı ve az bulutlu
  • Hatay 16°C Parçalı ve çok bulutlu
  • Ankara 7°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
  • Eskişehir 7°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • Konya 7°C Parçalı ve az bulutlu
  • Bolu 4°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
  • Samsun 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
  • Trabzon, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Erzurum -1°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
  • Diyarbakır 10°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • Gaziantep 10°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
  • Şanlıurfa 13°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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