Meteoroloji'den Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "zirai don" uyarısı
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Meteoroloji'den Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "zirai don" uyarısı

14.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:08
Meteoroloji'den Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları yarından itibaren Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te mevsim normallerinin altına düşecek.

Hava sıcaklıkları bölge genelinde hafta sonundan itibaren ise mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, beklenen yağışlarla Bursa'da orta, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te ise kuvvetli buzlanma ve zirai don olayının beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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