Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış
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Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış

08.01.2021 08:14 | Son Güncelleme: 08.01.2021 08:26

Meteoroloji'ye göre İstanbul, Antalya, Çanakkale, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak, Burdur, Bartın, Muğla ve Aydın'da sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu bir gün geçirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul'un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Aydın, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu

ANKARA °C, 13°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 17°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış
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