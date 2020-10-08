Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul'da iki gün boyunca yağacak dolu için uyarı yapmıştı. Özellikle otomobillerinin zarar görmesini istemeyen vatandaşlar, araçların üzerine attıkları çeşitli parçalarla doluya hazırlık yapıp bu anları sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde kuvvetli yağış, dolu ve hortum görüleceği belirtildi. Kötü hava şartlarının öğleden önce başlaması bekleniyor. Başta araç sahiplerini tedirgin eden dolu yağışı, korumasız araçlarda büyük hasarlara neden oluyor. Uyarının yapılması ile birlikte tüm vatandaşlar ise dışarıdaki araçlarını dolu yağışına karşı korumak için türlü önlemler aldı.

İşte araçlarına gelebilecek zararı engellemeye çalışan vatandaşların buldukları çözümler: