Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır

08.10.2020 07:38 | Son Güncelleme: 08.10.2020 07:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul'da iki gün boyunca yağacak dolu için uyarı yapmıştı. Özellikle otomobillerinin zarar görmesini istemeyen vatandaşlar, araçların üzerine attıkları çeşitli parçalarla doluya hazırlık yapıp bu anları sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde kuvvetli yağış, dolu ve hortum görüleceği belirtildi. Kötü hava şartlarının öğleden önce başlaması bekleniyor. Başta araç sahiplerini tedirgin eden dolu yağışı, korumasız araçlarda büyük hasarlara neden oluyor. Uyarının yapılması ile birlikte tüm vatandaşlar ise dışarıdaki araçlarını dolu yağışına karşı korumak için türlü önlemler aldı.

İşte araçlarına gelebilecek zararı engellemeye çalışan vatandaşların buldukları çözümler:

Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır
Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır
Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır
Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır
Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır
Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır
Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır
Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır
Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır
Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ali Sürmeli Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Babel Arda Turan Eddie Newton Roland Garros Fırat Aydınus
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteoroloji'den art arda uyarılar gelmişti! İstanbul doluya hazır - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 08:02:23. #1.14#
title