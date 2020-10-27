Meteoroloji'den 9 il için için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteoroloji'den 9 il için için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

27.10.2020 21:51 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Antalya, Muğla Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, İzmir, Manisa ve Aydın için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

İzmir, Manisa ve Aydın için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nin yarın öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına girmesi tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de, gece ve perşembe sabah saatlerinde İzmir ve Aydın il geneli ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu ise söz konusu yağışlara ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yağış bırakması öngörülüyor.

Yağışla bölgede sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU'DA 4 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'nin, perşembe gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Açıklamada, "Perşembe ve cuma günleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların, pazar, pazartesi ve salı günleri ise Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de görüleceği beklenmektedir. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle birlikte azalacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.

ANTALYA VE MUĞLA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Ayrıca, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Antalya ve Muğla için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 9 il için için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

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